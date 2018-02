Mocna okładka "Do Rzeczy". Internauci pytają o plagiat

W związku z gorącym sporem polsko-izraelskim, okładka poniedziałkowego "Do Rzeczy" uderza ilustracją niemieckiego obozu Auschwitz i nawiązuje do wizerunku Adolfa Hitlera. Emocje budzi z jeszcze jednego powodu - padają zarzuty o plagiat. Czy słuszne?

"To już wojna? Kulisy prowokacji. Dlaczego Izrael nie chce dostrzec polskich racji" - czytamy zapowiedź nowego wydania tygodnika. Większość znajdujących się w nim artykułów nawiązuje bowiem do gorącego sporu na linii Warszawa-Tel Awiw. Chodzi o proponowaną przez PiS nowelizację ustawy o IPN, zakładającą podleganie karze grzywny lub do 3 lat więzienia za użycie sformułowania "polskie obozy śmierci".