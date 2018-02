Zobaczcie jak PO głosowała ws. "obozów śmierci". Teraz się tłumaczą

Relacje Polska-Izrael są dziś fatalne. Platforma Obywatelska bezpardonowo atakuje więc PiS i przywołuje mocny tweet Donalda Tuska, ale czy sama zrobiła cokolwiek, by chronić Polskę na arenie międzynarodowej? Wyniki sejmowych głosowań nie zostawiają złudzeń.

- To szczyt nieodpowiedzialności - grzmią w Sejmie i Senacie. - Kto jest naszym przyjacielem poza San Escobar? Nie mamy już nikogo - ironizuje Sławomir Neumann (PO). Do sprawy odniósł się również Donald Tusk, który ocenił, że to PiS wypromowało na cały świat "podłe oszczerstwo o polskich obozach". Jego opinii przyklasnęła oczywiście większość kolegów z Platformy. Pamiętajmy jednak, że PO ma swoją reprezentację w Sejmie i Senacie. Politycy, nawet jeśli są w mniejszości, mają wiele mechanizmów działania. Ten najważniejszy, to głosowania nad projektami ustaw. Przypomnijmy więc, jak posłowie tej partii "walczyli" z projektem PiS.