Mobilizacja na Białorusi. Łukaszenka nie popełnia błędu Putina?

Czy protesty społeczne mogą powstrzymać Łukaszenkę przed atakiem na Ukrainę? - Bardzo często stawiają mi to pytanie, ale proszę popatrzeć co się dzieje w ostatnich miesiącach. Łukaszenka wysłał swoich generałów w regiony Białorusi. Odwiedzają przedsiębiorstwa przemysłowe i próbują udowodnić propagandą, że Ukraina chce zagrozić Białorusi. Że Polska jest agresorem i całe NATO z Amerykanami. Chcą wtłoczyć Białorusinom do głów, że wokół są tylko wrogowie. Większość Białorusinów jest przeciwko wojnie i udziałowi armii w wojnie, ale ta propaganda oddziałowuje na wojskowych - mówił w programie "Newsroom WP" Paweł Łatuszka, białoruski opozycjonista i były minister kultury. - Walczymy z propagandą rosyjską. Propaganda białoruska nie jest zakazana na Zachodzie. Każdy propagandysta może przyjechać do Warszawy, Brukseli czy na wypoczynek do Hiszpanii. Łukaszenka nie podejmuje na razie decyzji o ataku, bo to nie jest teraz potrzebne Putinowi. Gdy na terytorium Białorusi będzie większa grupa żołnierzy rosyjskich, może być połączenie tych dwóch grup i może być wejście na teren Ukrainy. Łukaszenka nie popełnia błędu, który popełnił Putin i nie mówi słowa "mobilizacja", a już wszyscy w mojej ekipie dostali wezwani do wojska. Trzeba tylko nacisnąć przycisk. Jest w pełni przygotowany. Dla Putina ważne jest odwrócenie uwagi Ukraińców od wschodu - dodał.