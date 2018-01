Młodzi ekolodzy bronią ministerstwa. "Stop niszczeniu polskiej tożsamości"

Nowym sojusznikiem ministerstwa środowiska oraz jego szefa Jana Szyszki stali się członkowie Ekologicznego Forum Młodzieży (EFM). Istniejąca od czerwca ubiegłego roku organizacja zbiera podpisy pod referendum przeciwko ograniczeniu kompetencji MŚ.

- Zależy nam na wzmocnieniu ministerstwa środowiska i Lasów Państwowych, bo słyszymy że są plany by je zlikwidować. A my, młodzi ludzie z różnych kierunków, środowisk i z różnym wykształceniem chcemy bronić pozycji ministerstwa i walczyć o jej wzmocnienie. Chcemy, żeby przyroda służyła człowiekowi, a nie odwrotnie, to ważne, by zachować taką hierarchię wartości - tłumaczy Marcelina Puchalska, przedstawicielka EFM.

Zdaniem przedstawicieli Ekologicznego Forum Młodzieży, "ministerstwo jest gwarantem zdrowej żywności i stoi na straży, aby bronić polską żywność przed GMO, a także rozwoju w Lasach Państwowych, bez których nie można mówić o ochronie środowiska".