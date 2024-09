Młody Turek ruszył pomagać na wałach. Nie zastanawiał się ani chwili

- W sumie, masz rację. Jeśli tu nie ma do mnie roboty, to i tak dziś zrobiłem swoje - komentuje młody Turek. Wraz z kompanem chcę go zaprowadzić do miejsca, z którego odjeżdżają jakiekolwiek autobusy w kierunku centrum. Po miejscu spotykamy punkt ładowania piasku. Bura przystaje i postanawia, że jeszcze trochę pomoże. Tu nasza znajomość się urywa. Nawet nie wiem, kiedy dotarł do mieszkania na ul. Śliczną, ale przypuszczam, że był środek nocy. Wrocławski magistrat poinformował o północy, że akcja zasypywania przepustu zakończyła się sukcesem.