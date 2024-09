Bystrzyca dalej zagrożeniem dla Wrocławia. Pilna mobilizacja o poranku

Mieszkańcy Pracz Odrzańskich kładli się spać z nadzieją, że najgorsze za nimi. W tym samym czasie ogłoszono, że zbiornik w Mietkowie ponownie zwiększa zrzuty wody do Bystrzycy. Wprawdzie nie będą to już rekordowe ilości (znacznie ponad 100 m3/s w ostatnich dniach), ale zrzut na poziomie 70 m3/s znów doprowadzi do wzrostu poziomu Bystrzycy. To niemal dwa razy więcej, bo w ostatnich godzinach udało się ograniczyć zrzut do 40 m3/s. Tyle że na krótko.