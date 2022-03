PiS nie usłyszał optymizmu? Ociepa tłumaczy

Podczas wizyty w Kijowie wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński przedstawił propozycję ws. wysłania do Ukrainy misji pokojowej NATO. O pomyśle rozmawiano też podczas ostatniego szczytu NATO. - Powoli opinia zachodnia przyzwyczaja się do Polski, w przeciwieństwie do Polski. Jakkolwiek brutalnie to nie brzmi, to takie są fakty. Naszym obowiązkiem jest nieustannie budzić sumienie Zachodu i całej Unii Europejskiej, NATO. Stąd poruszanie tego typu postulatów, jak misja pokojowa - tłumaczył w programie "Newsroom" WP Marcin Ociepa, wiceszef MON. Zapytaliśmy go, czy propozycja Kaczyńskiego spotkała się z entuzjazmem wśród unijnych polityków. - Parę państw poparło tę inicjatywę - odparł wiceminister. Polityk odniósł się też do pomysłu ws. strefy zakazu lotów nad Ukrainą. Czy jej wprowadzenie może wywołać mocną reakcję Putina? - Rozumiem, że dla polityków części państw Europy Zachodniej to jest szok, co przeżywają, natomiast będzie trzeba w pewnym momencie wyciągać wnioski - stwierdził Marcin Ociepa.