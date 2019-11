Misja badawcza IPN na Ukrainie. Będą szukać grobów Polaków z września 1939 roku

Poszukiwania szczątków polskich żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku we Lwowie rozpocznie w listopadzie Instytut Pamięci Narodowej. Prace archeologów i antropologów z Polski możliwe są dzięki zmianie nastawienia władz Ukrainy do działań IPN na ich terenie.

W 2016 r. w miejscowości Mościska pochowane szczątki żołnierzy ekshumowane w różnych miejscach w ramach projektu poszukiwań obrońców Lwowa z 1939 r. (PAP, Fot: Darek Delmanowicz)

Polscy specjaliści będą pracować w dwóch miejscach, które zaakceptowali Ukraińcy. Tereny walk polskich żołnierzy z niemieckim Wehrmachtem podczas obrony Lwowa w wrześniu 1939 roku zajmują obecnie dwie dzielnice: Zboiska i Hołosko.

Mec. Anna Szeląg, wicedyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN wyjaśniła w rozmowie z PAP, że w Zboiskach polscy specjaliści będą próbowali zlokalizować i wytyczyć granice wspólnej mogiły ofiar walk z początku II wojny światowej,

Z kolei wiosną na Hołosku sprawdzona zostanie mogiła odnaleziona już wcześniej przez pracowników dawnej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - informuje dziennik.pl. Znajdują się tam szczątki ok. 120 polskich żołnierzy, które będą ekshumowane. Takich prac nie można jednak prowadzić w warunkach jesienno-zimowych.

Następne wnioski w Kijowie

Polscy eksperci zaczęli przygotowania do wyjazdu do Lwowa tuż po tym, jak zgodę na badania potwierdził podczas posiedzenia Komitetu Konsultacyjnego prezydentów Polski i Ukrainy szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

IPN przygotowuje się do nowego etapu badań miejsc pochówków polskich ofiar zbrodni totalitarnych reżimów na Ukrainie po zmianie polityki władz w Kijowie. Zniesiony pod koniec września zakaz obowiązywał od 2017 r. Wydano go po demontażu pomnika UPA w Hruszowicach na Podkarpaciu.

Zniesienie moratorium zapowiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas udziału w uroczystościach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i rozmowie w Warszawie z prezydentem Andrzejem Dudą.

IPN przesłał do Kijowa wnioski ws. badań w 18 lokalizacjach.