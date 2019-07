Misiewicz: mój tata wpłacił kaucję w wysokości 100 tys. zł.

Bartłomiej Misiewicz wyszedł na wolność pod koniec czerwca. - Mój tata wpłacił kaucję w wysokości 100 tys. zł. Mimo to prokurator odmawiał mojego zwolnienia z aresztu - mówi w rozmowie z Onetem. Ujawnia także, że w areszcie przez pięć miesięcy siedział w izolowanej celi.

Bartłomiej Misiewicz wyszedł z aresztu po tym, jak jego rodzina wpłaciła kaucję. W rozmowie z Onetem twierdzi, że prokuratura do ostatniego momentu robiła wszystko, aby uniemożliwić mu opuszczenie aresztu. Mimo, iż jego ojciec wpłacił wymagane przez sąd 100 tys. zł., prokurator miał nadal odmawiać zwolnienia.

Opowiada także, że pięć miesięcy spędził w całkowitej izolacji. - Nawet na spacer wychodziłem sam. Po 2,5 miesiącach odwiedzili mnie rodzice - mówi. Przyznaje, że było to dla niego traumatyczne przeżycie, ale pomogło mu to, że zbliżył się do Boga. - Nie będę zgrywał twardziela - miałem wiele kryzysów i słabszych momentów - dodaje.