Mińsk ma plan. Łukaszenka może grozić Polsce

Łukaszenka szykuje się do przyjęcia taktycznej broni jądrowej. Według naszych źródeł jest opracowany plan konfliktu wojennego na granicy z Polską - alarmował w programie "Newsroom WP" Paweł Łatuszka, opozycjonista i były minister białoruski. - Nie chodzi o przekraczanie granicy Polski, ale o stworzenie konfliktu, by pokazać Białorusinom i Rosjanom, że walczą nie z Ukrainą, a z Zachodem. Putin dostał jednoznaczny sygnał z Waszyngtonu co się stanie, jeżeli użyje taktycznej broni jądrowej. Jeżeli ktoś nie patrzy na Łukaszenkę jako zagrożenie, to dlaczego Putin ma go nie wykorzystać? Gdy rozmawiamy w więzieniach białoruskich torturowanych jest 1,5 tys. więźniów politycznych. Świat o tym zapomniał. Zapadają kolejne polityczne wyroki. Niedawno wydano wyrok 16 lat więzienia dla dziennikarza. Za zabójstwo tak nie karzą - dodał.

Rozwiń