Ministranci chcą pozwać kurię. Każdy domaga się 1,5 mln zł

Sprawa wyszła na jaw jeszcze w 2013 roku, kiedy do kurii zgłosiła się jedna z ofiar księdza W. Został on wtedy odsunięty od pracy duszpasterskiej, a jego sprawa trafiła do Watykanu. Pozbawiono go kościelnych urzędów, otrzymał zakaz pracy z dziećmi, skierowano go na leczenie. Kościół nie zawiadomił jednak wtedy organów ścigania. Dopiero po kolejnym zgłoszeniu, w 2018 roku, kuria zawiadomiła prokuraturę.