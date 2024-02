Ministra zdrowia o aborcji. Wbija szpilę Hołowni

Ministra wbija szpilę marszałkowi

- Gdy patrzymy na sondaże i na to, co mówią ludzie, okazuje się, że pan marszałek Szymon Hołownia jest dużo bardziej konserwatywny niż jego wyborcy. No to ja pytam, z całą sympatią do marszałka, kto jest dla kogo - polityk dla ludzi, czy ludzie dla polityka? - komentuje w rozmowie z Wirtualną Polską minister zdrowia Izabela Leszczyna. I jak podkreśla: - Wyborcy Koalicji Obywatelskiej głosowali na nas, bo w 100 konkretach obiecaliśmy legalną, bezpieczną aborcję do 12. tygodnia ciąży. I musimy zrobić wszystko, aby takie rozwiązanie legislacyjne weszło w życie.