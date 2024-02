Ministra potwierdza informacje WP ws. Rydzyka. "Mówimy tu o miliardach"

Dziennikarka Wirtualnej Polski Bianka Mikołajewska ujawniła, że w toruńskim Muzeum "Pamięć i Tożsamość" powstaje klasztor. Z dokumentów dowiedzieliśmy się, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało na tę inwestycję prawie 206 mln złotych, a ma dołożyć jeszcze około 20 mln na dokończenie budowy. Joanna Scheuring-Wielgus, wiceministra resortu kultury w programie "Tłit" Wirtualnej Polski mówiła, że Ojciec Tadeusz Rydzyk przez ostatnie 8 lat "wyciągnął bardzo dużo pieniędzy ze wszystkich możliwych resortów". Potwierdziła także, że przez cały okres rządów PiS-u z Ministerstwa Kultury Rydzyk dostał około 200 mln. Podkreśliła również, że to tylko z jednego ministerstwa. - Wydawało mi się, że ojciec Rydzyk, ze wszystkich resortów w Polsce dostał około 380 mln złotych, ale jeżeli z samego Ministerstwa Kultury ma ponad 200 mln, to znaczy, że z poszczególnych innych resortów może ma podobne lub większe kwoty (…). Wydaję mi się, że mówimy tutaj jednak o miliardach złotych na różne inwestycje - stwierdziła Scheuring-Wielgus. Wiceministra przekazała, że umowa ws. Muzeum jest podpisana z Ministerstwem Kultury, jednak w dokumentach nie ma żadnej informacji na temat budowy klasztoru, więc być może te pieniądze są z innego resortu. Gościni Michała Wróblewskiego dodała również, że te pieniądze oraz budynek przekazane Muzeum "Pamięć i Tożsamość", są nie do odzyskania, ponieważ umowa tak jest skonstruowana, że to wszystko idzie na własność o. Rydzyka.