Ministerstwo Zdrowia przyznaje: zmniejsza się liczba łóżek w szpitalach

W ciągu czterech ostatnich lat o ok. 20 tysięcy zmniejszyła się liczba łóżek w polskich szpitalach – wynika z pisma resortu zdrowia, do którego dotarła Wirtualna Polska. Urzędnicy twierdzą, że nie obniża to dostępności do medycznych usług. Taka argumentacja nie przekonuje polityków opozycji.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Niespełna 200 tysięcy łóżek mają polskie szpitale na koniec maca 2020 r. (Shutterstock)