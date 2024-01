Ministerstwa znów pełne posłów. Pokłosie rządów PiS-u

- Jeżeli zerwiemy personalną więź między ministrami a parlamentem, członkowie rządu rzadziej będą przychodzić do Sejmu [...] Sekretarzy stanu powinno być jednak tylu, ile ministerstw, czyli około dwudziestu. To wystarczy. Jeśli sekretarzy jest stu, można zacząć się zastanawiać, kto sprawuje funkcję kontrolną nad rządem - powiedział Hubert Izdebski z Uniwersytetu SWPS dla "Rzeczpospolitej". - Rozumiem, że po ośmiu latach psucia i upartyjniania państwa przez PiS trudno wyjść z tych kolein. Ale dobrze by było, gdybyśmy się jednak zbliżali do dobrych standardów, a nie się od nich oddalali - dodał.