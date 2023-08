Minister złamał prawo? "Niedzielski nie ma honoru"

Kontrowersyjny wpis Adama Niedzielskiego wywołał burzę. Minister zdrowia ujawnił w sieci, jaki lek przepisał sobie jeden z poznańskich medyków. Podał jego imię i nazwisko. Do sprawy odniósł się poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński. - Niedzielski godzinę po tym tweecie powinien przestać być ministrem. Sytuacja jest znacznie poważniejsza, bo chodzi o całą filozofię tej władzy. Zwróćmy uwagę - dane o lekach, które zażywa każdy z nas, mogą być dostępne i upublicznione - mówił polityk w programie "Tłit" WP. - Ta władza jest zniszczyć każdego obywatela, jeśli on się z tą władzą nie zgadza. To jest ekipa patologicznych podsłuchiwaczy, którzy nas inwigilują na każdym kroku. Trzeba tych ludzi po prostu pogonić w październiku podczas wyborów - dodał Kierwiński.

