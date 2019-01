Minister Ziobro zaostrza kary. Nowy projekt

Za przyjęcie miliona złotych łapówki będzie grozić kara do 20 lat więzienia. Płatność cudzą kartą płatniczą do 10 lat, za kradzież tablic rejestracyjnych auta do 5 lat, a za wyrwanie torebki na ulicy, czy kradzież kieszonkową do 8 lat więzienia.

Ministerstwo Sprawiedliwości chce zaostrzenia kar w Kodeksie karnym (East News, Fot: PIOTR MOLECKI)

To propozycje zmian w Kodeksie karnym ogłoszone w sobotę przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort Zbigniewa Ziobry chce wydłużenia kar dla sprawców najbardziej brutalnych przestępstw, ale nie tylko.

- Sprawców poważnych przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu i mieniu Polaków trzeba na długo izolować, by nie zagrażali społeczeństwu, a nie traktować ich ulgowo - czytamy w informacji Ministerstwa Sprawiedliwości. - Dziś sądy w Polsce zbyt często skazują brutalnych przestępców na rażąco niskie kary, niewspółmierne do popełnionych zbrodni, a często niższe od kar wymierzanych za te same czyny w innych krajach Unii Europejskiej.

Elastyczna kary dla zabójców: 17, 27 albo 30 lat więzienia

W komentarzu MS wybrzmiewają echa sprawy zabójstwa Pawła Adamowicza (Stefan W. odsiedział 5 lat za napady za banki). Po reformie przestępstwo rozboju z użyciem broni byłoby zagrożone surowszą karą - do 20 lat więzienia (poprzednio 15). Projekt zakłada wprowadzenie bezwzględnego dożywocia, bez możliwości warunkowego zwolnienia, a także zaostrzenie kar do 30 lat pozbawienia wolności dla zabójców. Sędziowie będą mogli elastycznie określać karę więzienia.

- Dziś sędziowie dysponują mocno ograniczonym zakresem kar za najpoważniejsze przestępstwa: do 15 lat pozbawienia wolności, osobną karą 25 lat więzienia i dożywociem. Nie mogą więc wymierzyć np. kary 18 czy 27 lat więzienia, nawet gdyby była ona odpowiednia - komentuje ministerstwo.

W praktyce często decydują się na niższe wyroki np. 15 zamiast 25 lat więzienia. To ze względu na obawę, że wyższą karę podważy sąd odwoławczy. Przestępcy zaś wychodzą na wolność jeszcze wcześniej w ramach warunkowego zwolnienia. Odbyta w rzeczywistości kara nie spełnia więc swojej roli ani wychowawczej, ani odstraszającej, ani nie pozwala na wystarczająco długo odizolować niebezpiecznego przestępcy od społeczeństwa.

Za milion zł łapówki do 20 lat. Ostro ze złodziejaszkami

Reforma definiuje również nowe typy przestępstw, jak np. przygotowanie do zabójstwa i przyjęcie zlecenia na nie, a także instrumenty do skuteczniejszej walki z „ustawianiem” przetargów publicznych. Przyjęcie łapówki w wysokości miliona złotych zagrożone byłoby karą do 20 lat więzienia (poprzednio 12). - Nie ma powodów, by ulgowo traktować łapówkarzy na wielką skalę - tłumaczy ministerstwo.

Ministerstwo zaostrza kary za przestępstwa mniej poważne ale powszechne i dotkliwe dla pokrzywdzonych. Nowe sformułowanie to "kradzież zuchwała", dokonana przez kieszonkowca lub gdy złodziej wyrywa torebkę na ulicy. Będzie zagrożona karą 6 miesięcy do 8 lat więzienia bez względu na wartość skradzionej rzeczy.

Projekt zmian rozwiązuje prawne problemy związane z karaniem osób, które dokonują transakcji cudzą kartą płatniczą. Tego typu czyny były dotąd karane jako kradzież, ale sądy miały trudności z określeniem, czy jest to zwykła kradzież, za którą grozi od 3 do 5 lat więzienia, czy też kradzież z włamaniem, karana od roku do 10 lat pozbawienia wolności. W myśl projektu za tego rodzaju przestępstwo ma grozić kara, jak za kradzież z włamaniem, czyli od roku do 10 lat więzienia.

Kradzież tablic rejestracyjnych

Zbigniew Ziobro odpowiada na plagę kradzieży tablic rejestracyjnych. Dla właścicieli aut to nie tylko finansowa strata, ale często źródło dodatkowych kłopotów. Skradzione tablice złodzieje montują w samochodach, które służą najczęściej do okradania stacji benzynowych. Wówczas kierowcy padają ofiarą podejrzeń i muszą tłumaczyć się z tego policji.

Według promowanych zmian tego rodzaju kradzieże nie będą już traktowane jako wykroczenia, za które grozi kara aresztu od 5 do 30 dni, ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo grzywny od 20 do 5000 złotych. Będą przestępstwem zagrożonym karą od miesiąca do 5 lat więzienia.

Rocznie prawomocne wyroki zapadają wobec około 290 tys. osób. Wydłużenie bezwzględnych kar więzienia dla części skazanych może oznaczać, że trzeba będzie zainwestować nowe więzienia.