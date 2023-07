Minister zaskoczony? Reakcja na dawne słowa polityków PiS

Parlament Europejski przyjął rezolucję ws. przestrzegania praworządności w Polsce oraz komisji ds. rosyjskich wpływów. - Za nią głosowali praktycznie wszyscy polscy europosłowie opozycji. Bardzo żałuję, że są w Polsce politycy, którzy tak działają - mówił w programie "Tłit" wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Patryk Michalski przypomniał mu dawne wypowiedzi polityków PiS, którzy podważali wybory samorządowe z 2014 r. Po chwili powiedział swojemu gościowi, czyje to słowa. - Słyszymy tego rodzaju ogólne tezy od siedmiu lat, że cokolwiek zrobi PiS, to zagrożenie dla demokracji. Od 2015 r. mieliśmy serię wyborów. W każdych z tych głosowań brała udział coraz większa liczba ludzi. Wszyscy mają dostęp do mediów. Każdy ma prawo do wyrażania swoich opinii. Uważam, że to kłamstwo. Jeżeli ktoś świadomie oczerniał swój kraj, to szkodzi Polsce i wyborcy powinni go ocenić - mówił Paweł Jabłoński. Gdy Patryk Michalski powiedział mu, że chodzi o słowa europosłów PiS sprzed lat, odpowiedział: - Jeśli mówimy o wyborach samorządowych z 2014 r., co do których była powszechna zgoda, że odbyły się nie tak, jak powinny, to był obiektywny fakt. Ja jestem przeciwny takim działaniom. Uważam, że polskie sprawy należy rozwiązywać w Polsce. W 2014 r. był obiektywny problem z przebiegiem głosowania. Prezesi największych sądów popierali stanowisko PO. Uważam, że nikt ani z PiS ani z PO nie powinien na forum międzynarodowym atakować swojego kraju - dodał.

