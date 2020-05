WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze kościół + 2 małgorzata kidawa-błońskatłit oprac. Katarzyna Bogdańska 1 godzinę temu Minister Szumowski ukrywa część prawdy? Kidawa-Błońska chce wyjaśnień Tadeusz Rydzyk apeluje, by razem z galeriami handlowymi także otworzyć kościoły. - W galeriach, z tego co wiem, wyznaczona jest ilość osób,... Rozwiń polski kościół między nimi Ojciec … Rozwiń Transkrypcja: polski kościół między nimi Ojciec Rydzyk mówi tak skoro Otwarte są już galerie handlowe i ludzie tam sobie mogą spokojnie chodzi to może kościoły też należy wreszcie normalnie otworzyć pani zdaniem kościoły powinny móc przyjmować znasz wiernych niż do tej pory w galeriach Z tego co wiem wyznaczona jest ilość osób które mogą w jednym czasie przebywać w galerii to samo powinno dotyczyć kościołów No minister Szumowski mówi to będę miał że ci kilka lat więc musimy nauczyć się w tym żyć i zachowywać zasady wyznaczone przez Ministra Zdrowia Czyli jednak pani ufa cały czas ministrowi zdrowia komuś muszę podawać dane ciągle Zastanawia mnie ta mała ilość testu większa ilość testów na Śląsku pokazała że zachorowań jest więcej komuś trzeba ufać i jedyną osobą która jest w stanie dać na te dane i jest upoważniona teges minister zdrowia komuś trzeba ufać że mówi prawdę Czyli co w takim razie minister Szumowski cały czas zdaje ten egzamin nie mówię że minister dajesz do matki żurawi bo zawalił wiele spraw nie zadbał o lekarzy do tej pory lekarze nie mają tych testów tak jak prosiliśmy Chcieliśmy żeby lekarze mieli cotygodniowe to żeby czuć się bezpiecznie nie zostało to zrobione nie ma testu dla DPS ale dni Steve suma z kim A statystyki jako jeden jedyny i rozumiem że ma prawdziwe statystyki na swoim biurku i te statystyki powinien nam dokładnie pokazać i przeanalizować jak będzie to wyglądało za tydzień za dwa tygodnie za 3 tygodnie ale skoro pani mówi że minister ma na biurku swoje prawdziwe statystyki powinnam nie pokazać to pani zdaniem nie pokazuje nam prawdziwy ukrywa część prawy nie wiem codziennie musimy zbierać dane ranne popołudniowe liczyć patrzę na zachorowania w innych krajach które już wychodzą z Pan ciągle liczba zachorowań u nas rośnie chciałabym po prostu rzetelnej informacji od pana ministra