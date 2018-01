Minister Spraw Zagranicznych wprowadza swoje porządki. Wskazał nowych ambasadorów

Jacek Czaputowicz powołał ambasadorów w Iraku, Norwegii, Malezji i Kenii. Nominacje zostały wręczone w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy.

Nowy minister spraw zagranicznych ujawnił we wtorek, do których państw, jako szef msz pojedzie w pierwszej kolejności. Najpierw odwiedzi Bułgarię, a potem uda się do Niemiec.