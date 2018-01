Nowy minister spraw zagranicznych ujawnia swoje najbliższe plany. Wiemy, które kraje odwiedzi

Powołany we wtorek nowy minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz na miejsca pierwszych wizyt wybrał Bułgarię oraz Niemcy. Nowy szef MSZ do Sofii oraz do Berlina uda się w przyszłym tygodniu.

Jacek Czaputowicz pojedzie do Bułgarii i Niemiec (East News)

Czaputowicz przyznaje, że potrzebuje kilku dni, by oswoić się z nową funkcją i przygotować do obowiązków szefa resortu spraw zagranicznych.

- Pierwsze moje kroki w tym tygodniu to zorientowanie się w funkcjonowaniu resortu, ustalenie współpracy z osobami które konstytucyjne zajmują się sprawami zagranicznymi, przede wszystkim z premierem Morawieckim i prezydentem Dudą. Dzisiaj mieliśmy wspólne spotkanie na ten temat - oznajmił.

Jacek Czaputowicz zastąpił na stanowisku ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, który pełnił wspomnianą funkcję od początku kadencji rządu PiS w 2015 roku.