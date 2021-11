Minister rolnictwa: za żywność zapłacimy więcej, ale będzie "lepszej jakości"

Będzie drożej, ale rolnik teoretycznie zyska

W rozmowie minister starał się również promować powołanie Narodowego Holdingu Spożywczego, przekonując, że ma on służyć "zatrzymaniu zysku u rolnika" i "przełamaniu zmowy cenowej". Odmienne zdanie w tej sprawie mają sami rolnicy. Lider Agrounii Michał Kołodziejczak w maju tego roku na łamach portalu inn:Poland ocenił, że tworzenie giganta rolniczego należącego do państwa to błąd.