Minister o Tusku: internetowy troll

Donald Tusk wyśmiał Mateusza Morawieckiego za częstsze mówienie o nim, niż o Jarosławie Kaczyńskim. - Trudno mi się wypowiadać o uczuciach premiera. Jak widzę, co Donald Tusk pisze na Twitterze, to mnie to bardziej bawi. On przekształcił się w internetowego trolla - komentował w programie "Tłit" wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. - Trudno to poważnie komentować. On ma za sobą niecałe 8 lat. Pamiętamy jak uciekł do Brukseli. Jak oceniamy 8 lat rządów Tuska i Kopacz oraz 8 lat naszych rządów, to łatwo można je porównać. To naturalna rzecz, że porównujemy się do naszych poprzedników, bo na ich tle widać, jak dużą zmianą były rządy PiS w Polsce. Są czasem sytuacje, że ktoś krytykuje to, co się dzieje teraz, zapominając o tym, co było przed 2015 r. - dodał.