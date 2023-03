Minister chciała odbierać paszporty. "Żałosne i śmieszne"

Europoseł Platformy Obywatelskiej reaguje na słowa minister klimatu i środowiska oraz szefa MEiN Przemysława Czarnka. W ostatnim czasie oboje mówili o wyciąganiu konsekwencji wobec osób "szkalujących" Polskę. Anna Moskwa w Kozienicach przyznała, że byłaby gotowa odbierać paszporty tym, "którzy w Brukseli kłamią i działają przeciwko Polsce". W programie "Tłit" Wirtualnej Polski, Andrzej Halicki z PO określił te słowa jako "śmieszne i żałosne". - Już kiedyś odebrali mi paszport w PRL - mówił. Wskazał przy tym, że to politycy PiS powinni zostać pociągnięcie do odpowiedzialności, bo "szkodzą Polsce". W tym kontekście mówił m.in. o pieniądzach z Krajowego Planu Odbudowy. - Praktycznie nie ma szansy, żeby środki z KPO trafiły do Polski przed wyborami (…) PiS jest największym szkodnikiem od czasów komuny - mówił Halicki.