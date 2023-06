Minimalny zasiłek chorobowy będzie wyższy. Ile wyniesie?

Wynagrodzenie chorobowe. Kto płaci?

Nieobecność pracownika jest opłacana przez ZUS od momentu, gdy jego niezdolność do pracy trwa dłużej niż 33 dni (14 dni w przypadku osób powyżej 50 roku życia). Do tego czasu wynagrodzenie jest opłacane przez pracodawcę. Zasiłek chorobowy może być wypłacany maksymalnie przez 182 dni (270 dni w przypadku niezdolności do pracy w trakcie ciąży oraz w przypadku osób, chorych na gruźlicę).