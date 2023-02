Miliony od Czarnka. Lubnauer zapowiada interwencję

Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało spore dotacje na zakup nieruchomości fundacjom powiązanym z PiS. Sprawę szeroko opisał TVN24. Kontrolę poselską w tej sprawie prowadziła również Koalicja Obywatelska. - Najbardziej poruszyła mnie jedna rzecz. Specjalnie zmieniono prawo, by zorganizować ten konkurs. Pierwszy raz zdarzyło się, że w tak jawny sposób programy nie dotyczą działań, tylko konkretnych nieruchomości, które są na stałe przekazywane fundacjom. Powiem więcej! Ustalono krótki okres trwałości projektu. Niektóre fundacje po pięciu latach będą mogły ten budynek zbyć, przeznaczyć na cele komercyjne i zrobić cokolwiek. Będą mogły na nim zarabiać. Będzie na pewno wniosek do Najwyższej Izby Kontroli. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić złamania prawa, bo ono zostało tak zmienione, by takie inwestycje mogły zostać przeprowadzone. Reszta jest uznaniowa. To NIK zbada, czy w ramach tej uznaniowości przekroczono prawo czy nie. Wszyscy wiemy jak działa prokuratura, a NIK wciąż jeszcze jest niezależny - zapowiedziała w programie "Tłit" posłanka Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej.