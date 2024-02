Miliony na nowe limuzyny. Rząd Tuska robi zakupy

Nowe samochody dla ministrów i pracowników instytucji rządowych, jak wylicza dziennik, są podzielone na 11 kategorii, a niektóre z nich mają być elektryczne: samochody klasy C i D (nie sprecyzowano rodzaju nadwozia), kombivany i furgony. Limuzyn, czyli sedanów z segmentu E, ma być w sumie dziesięć, z czego jedna z silnikiem hybrydowym. Pozostałe auta to m.in. sedany albo liftbacki, które trafią m.in. do resortów aktywów państwowych, sportu i nauki - mają mieć minimum 190 koni mechanicznych, podgrzewane lusterka i uchwyty na kubki w podłokietniku tylnego siedzenia.