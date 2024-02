Nowa funkcja dla Sikorskiego? "Realny scenariusz, który czeka Radka"

- To, co jest stałe w Komisji Europejskiej, to sekretariaty generalne. One są określone. Stałe są urzędy, ale nie funkcje. Określona traktatami jest liczba komisarzy. Ale już funkcje są "elastyczne", w pewnym sensie - zwyczajowe. Dlatego też może w przyszłości powstać teka komisarza ds. obronności. M.in. z uwagi na to, że bezpieczeństwo i obronność stają się dziś priorytetem w UE - wyjaśnia w rozmowie z WP jeden z kluczowych przedstawicieli rządu Donalda Tuska.