Milion kary za fake newsy o COVID-19. Planują bat na social media

"To było jak fala, to były setki wiadomości, tysiące komentarzy, które nagle się pojawiały. Jestem przekonana, że to jest jakaś zorganizowana grupa, która skrzyknęła się w sieci, stwierdzając: dziś atakujemy tego i tego, i się zaczynało. Przez półtora roku obcy ludzie wysyłali mi groźby na FB, Messengerze, w SMS-ach. Pisali, co mi zrobią, że wiedzą, gdzie mieszkam, że nie jestem prawdziwym lekarzem, tylko podstawioną aktorką. Wysyłali zdjęcia moich siostrzeńców, moich małych sąsiadów, opisywali, co zrobią tym dzieciom" - wspominała lekarka Jadwiga Kłapa-Zarecka.