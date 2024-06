Migranci ukryli się w pociągu towarowym. Wiadomo, co się z nimi stanie

Wobec zatrzymanych wszczęto postępowanie administracyjne. Wydano decyzję zobowiązującą Algierczyków do powrotu do kraju pochodzenia. Wszyscy otrzymali zakazy wjazdu na terytorium państw strefy Schengen na okres 5 lat. Do czasu opuszczenia terytorium Polski - decyzją sądu - zostali umieszczeni w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców.