Mieszkała w Rosji. "Propaganda jest wszechogarniająca, skoro nawet moja mama nią się zachłysnęła"

Obrzydliwe poczucie humoru

– Twierdzą, że Putin nie rozpoczyna wojny, tylko kończy to, co zaczął po aneksji Krymu – opowiada. – Pytają, gdzie byli wszyscy, gdy trwało "ludobójstwo rosyjskiej ludności na rosyjskich ziemiach". Cała "operacja" ma służyć wyzwoleniu społeczeństwa. Rosja ma uratować Ukraińców, którzy "znaleźli się pod rządami Amerykanów i nazistów". Słyszałam, że nawet tłumaczą to dzieciom na lekcjach w szkole. Mówią: "Co byście zrobili, gdyby ktoś zaatakował naszą szkołę? Przecież nie wyszlibyście z pacyfistycznym plakatem. Próbowalibyście ich zatrzymać. Właśnie to robi nasz rząd w Ukrainie". Samo słowo "wojna" jest zresztą zabronione – opowiada Ekaterina.