"Mięso z muzealną bronią, tak nas nazywają". Separatysta z Doniecka zapowiada masową dezercję

Mięso z muzealną bronią

Poza tym sołdat żali się, że jego oddział został przerzucony na front bez koniecznego ekwipunku. - Dostaliśmy 43 letnie karabiny Mosin. Rosjanie (żołnierze armii FR-red) patrzą na nie i komentują: "Na co wam one? To eksponaty z muzeum". Mówią na nas "święci". Spytaliśmy ich dlaczego. Na to odpowiedzieli: "Nie macie mundurów, ani nawet hełmów". Czeczeńcy nazywają nas "mięso" (armatnie-red.) - relacjonował.