Mierzeja Wiślana: rzecznik Komisji Europejskiej potwierdza planowane spotkanie ws. przekopu

Przekop Mierzei Wiślanej wybudza wiele emocji. Komisja Europejska potwierdza, że planowane jest spotkanie Unijnych ekspertów z polskimi w tej sprawie. Ma do niego dojść w najbliższych dniach. Bruksela ma wątpliwości środowiskowe dotyczące tej inwestycji – podaje IAR.

Mierzeja Wiślana. Wycinka drzew oraz protesty organizacji ekologicznych

Przekop Mierzei Wiślanej jest jedną ze sztandarowych inwestycji rządu Prawa i Sprawiedliwości. Ma ona umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o parametrach morskich — zanurzeniu do 4 m, długości 100 m, szerokości 20 m. Kanał będzie miał 1,3 km długości i 5 metrów głębokości. Jak informuje Gazeta Wyborcza, koszt przekopu Mierzei Wiślanej ma wynieść ok. 880 mln zł i w całości ma być pokryty z budżetu państwa.