Mierzeja Wiślana: mieszkańcy oraz organizacje ekologiczne planują protest przeciwko wycince drzew pod przekop

Trwa intensywna wycinka drzew na Mierzei Wiślanej pod planowany przekop. Inwestycja ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o parametrach morskich. Przeciwko wycince drzew jest część mieszkańców oraz organizacje ekologiczne. Planują zorganizować protest.

Mierzeja Wiślana. "Tempo prac sprawia wrażenie, że oglądamy film o końcu świata na przyspieszonych obrotach"

- Tempo prac sprawia wrażenie, że oglądamy film o końcu świata na przyspieszonych obrotach. Co najmniej dwa harvestery pospiesznie wyżynały drzewa. Na miejscu są również ludzie z piłami ręcznymi. Podobno to tempo trzyma się bez przerwy (24h na dobę) od piątku (pis. oryg.) – czytamy na Facebook'u grupy aktywistów "Obóz dla Mierzei Wiślanej".

Mierzeja Wiślana: protest przeciwko wycince drzew pod przekop

- W dniu dzisiejszym odbędzie się protest przeciw dewastacji lasu na planowanym przekopie mierzei w Parku Krajobrazowym Mierzeja Wiślana obszaru Natura 2000. Jeśli jesteś za ochroną unikatowej przyrody Mierzei Wiślanej przyjedź dziś o godz. 13.30 na miejsce zbiórki protestu pod pomnik budowniczych obozu Stutthof w m. Przebrno (GPS 54.358558, 19.340460) skąd zwartą grupą udamy się czynnie zaprotestować do miejsca wycinki lasu (pis. oryg.) – czytamy na Facebook'u.

Przekop Mierzei Wiślanej jest jedną ze sztandarowych inwestycji rządu Prawa i Sprawiedliwości. Ma ona umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o parametrach morskich — zanurzeniu do 4 m, długości 100 m, szerokości 20 m. Kanał będzie miał 1,3 km długości i 5 metrów głębokości. Jak informuje Gazeta Wyborcza, koszt przekopu Mierzei Wiślanej ma wynieść ok. 880 mln zł i w całości ma zostać pokryty z budżetu państwa.