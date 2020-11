"Miękiszon". Współpracownik Zbigniewa Ziobry tłumaczy jego słowa

Sebastiana Kaletę zapytano o środową konferencję prasową Zbigniewa Ziobry. Lider Solidarnej Polski tłumaczył na niej, jak powinien zachować się polski rząd względem negocjacji ws. budżetu UE. - To są negocjacje. W negocjacjach nie można być "miękiszonem", trzeba być twardym - stwierdził Ziobro.

Na pytanie o to, kim dokładnie jest "miękiszon", Sebastian Kaleta odpowiedział wprost. - Osoba, która nie negocjuje twardo - wyjaśnił w "Kropce nad i" w TVN24 wiceminister sprawiedliwości. Zaznaczył też, że słowa Zbigniewa Ziobry skierowane były nie do polskiego rządu i premiera Mateusza Morawieckiego, ale do opozycji.