Ziobro o "miękiszonie" i negocjacjach w UE. Jest reakcja Morawieckiego

- To są negocjacje. W negocjacjach nie można być "miękiszonem", trzeba być twardym - powiedział Ziobro . - Polska nie jest gorsza od innych i nie musimy się prosić o zgodę Berlina, jeśli nasze interesy są narażone - dodał lider Solidarnej Polski.

Morawiecki pytany o to, jak wygląda współpraca z ministrem Ziobrą, odparł, że "nie ma żadnych problemów". - Nasze negocjacje prowadzimy jednoznacznie i kategorycznie - powiedział premier. Dodał, że Polska zbudowała relację z państwami członkowskimi UE, wymieniając m.in. Węgry i Słowenię.

Podczas konferencji prasowej z udziałem Mateusza Morawieckiego pojawiło się również pytanie o niedawną wypowiedź Ursuli von der Leyen. Szefowa Komisji Europejskiej oświadczyła, że "państwa, które mają wątpliwości ws. mechanizmu praworządności, mogą zgłosić zastrzeżenia do Trybunału Sprawiedliwości UE".

Premier zauważył, że "żeby zaskarżyć jakiś akt Unii Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości, to ten akt musi być przyjęty". - My sprzeciwiamy się z całą mocą przyjęciu aktu, który jest aktem prawnym omijającym traktaty - dodał szef rządu.