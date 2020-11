Budżet UE. Zbigniew Ziobro: To my bronimy Unii Europejskiej

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w środę podczas konferencji prasowej odniósł się do planów zawetowania przez polski rząd mechanizmu łączenia praworządności z budżetem UE. Polityk twierdzi, że ta postawa do obrona Unii Europejskiej.

Na zwołanej w środę konferencji prasowej Zbigniew Ziobro omawiał polskie stanowisko względem międzynarodowej dyskusji o budżecie UE. Minister sprawiedliwości pochwalił premiera za stanowczy sprzeciw wobec łączenia praworządności z wypłatami z unijnej kasy.

- To są negocjacje. W negocjacjach nie można być "miękiszonem", trzeba być twardym - powiedział. - Polska nie jest gorsza od innych i nie musimy się prosić o zgodę Berlina, jeśli nasze interesy są narażone - dodał lider Solidarnej Polski.

Budżet UE. Zbigniew Ziobro o obronie Unii Europejskiej

Ziobro stwierdził również, że wbrew przekazom medialnym to właśnie polski rząd stoi na straży Unii Europejskiej i jej wartości. - My nie atakujemy Unii Europejskiej, my jej bronimy (…). Jeśli ktoś dziś dopuszcza się zamachu na UE, to jest prezydencja niemiecka, która proponuje rozwiązanie sprzeczne z traktatami - mówił. - Bronimy UE przed zamachem prawnym prowadzącym do zmiany jej struktury i istoty - uzupełnił.

Minister ocenił, że jeśli rząd zgodzi się na proponowane przez inne kraje rozwiązanie prawne to Polska utraci suwerenność. - Jeśli zgodzimy się na to rozporządzenie, to formalnie będziemy istnieć jako Polska, ale władza będzie poza Polską - powiedział.

Policja będzie sprawdzać galerie? Ciarka: póki co stawiamy na edukację

Budżet UE. Zbigniew Ziobro: Skończcie z propagandą

Zbigniew Ziobro odniósł się również do sposobu w jaki - jego zdaniem - media opisują obecny spór Polski i Węgier z pozostałymi państwami członkowskimi UE. - Zakończcie z sączeniem tej propagandy. Polacy wiedzą, jak jest i nie dadzą sobie wmówić, że czarne jest białe w tej sytuacji - stwierdził.

Polityk skomentował również badania opinii publicznej, które pokazują wysokie poparcie dla zastosowania weta dla mechanizmu łączenia praworządności z budżetem UE. - Ogromna większość Polaków popiera weto i nie chce, by inne państwa ingerowały w wewnętrzne sprawy Polski - powiedział. - Badania pokazują zdroworozsądkowe myślenie znacznej większości Polaków, wbrew tej narracji, że to doprowadzi do wyjścia z UE - dodał Zbigniew Ziobro.