Dlaczego tak trudno zakończyć negocjacje w sprawie budżetu UE? Nie ma to nic wspólnego z groźbą weta

Na czwartkowej wideokonferencji przywódców europejskich kwestii budżetu UE i powiązaniu go z mechanizmem praworządności poświęcono ok. 15 minut. Najpierw temat wprowadził Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej. Później swoje stanowiska przedstawili premierzy Polski, Węgier i Słowenii. Następnie Angela Merkel (Niemcy obecnie przewodniczą Unii) zaproponowała, by tę sprawę - jako zbyt drażliwą - zdjąć z agendy i najpierw ją uzgodnić na szczeblu eksperckim.