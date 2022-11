Międzynarodowy Dzień Mężczyzn coraz bliżej. Panowie świętują podwójnie

Międzynarodowy Dzień Mężczyzn jest obchodzony od ponad 20 lat. Z każdym rokiem, do projektu dołącza coraz więcej państw - w 2021 roku było ich ponad 80. Listopadowe święto to kolejna okazja, celebrowana przez panów. W Polsce Dzień Mężczyzny przypada bowiem 10 marca - we wspomnienie czterdziestu męczenników z Sebasty.