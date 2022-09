Dzień chłopaka a dzień mężczyzny. Czy to te same święta? Czym różnią się od siebie?

O dniu chłopaka słyszał niemal każdy. W Polsce obchodzony jest rokrocznie 30 września. To doskonała okazja, by obdarować płeć męską drobnym upominkiem i skupić na niej swoją uwagę. Dzień chłopaka przez wiele osób jest uważany za odpowiednik Dnia kobiet. Okazuje się jednak, że w kalendarzu istnieje jeszcze jeden dzień, który jest okazją do świętowania dla wszystkich Panów. To Dzień mężczyzny, który wypada 10 marca.