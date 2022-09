Dzień chłopaka. Kiedy wypada? W jaki dzień świętujemy Dzień Chłopaka w 2022 roku?

W Wielkiej Brytanii Dzień Chłopaka świętowany jest 5 kwietnia, zaś w Kanadzie jest to 25 listopada. W Norwegii przypada na 7 października. Na Malcie obchodzony jest 7 lutego. Najdłuższą tradycję ma święto obchodzone w Japonii. Dzień Chłopaka jest tam celebrowany już od VI w n.e. Od 1948 roku został zamieniony na ogólne święto dzieci. W tej formie jest świętowany do dziś i co roku wypada 5 maja.