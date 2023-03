Miedwiediew znów grozi NATO. Mówi o "uzasadnionym celu wojskowym"

Dostawy samolotów NATO na Ukrainę i ich naprawa w Polsce oznaczałyby bezpośrednie przystąpienie NATO do wojny z Rosją - stwierdził Dmitrij Miedwiediew. "Będzie to bezpośrednie wejście atlantystów do wojny z Rosją, ze wszystkimi tego konsekwencjami" podkreślił we wpisie na swoim Telegramie.