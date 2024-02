Miedwiediew o porażce Rosji. "Wyobraźmy sobie"

"Upadek Rosji będzie miał znacznie straszniejsze konsekwencje niż skutki zwykłej, nawet najbardziej przeciągającej się wojny. Bo próby powrotu Rosji do granic z 1991 roku doprowadzą tylko do jednego. Do globalnej wojny z krajami zachodnimi z wykorzystaniem całego strategicznego arsenału naszego państwa" - pisze Miedwiediew. Wymienia Kijów, Berlin, Londyn i Waszyngton jako miejsca, które "od dawna znajdują się na liście celów".