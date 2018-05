Międlar testuje Facebooka i odbija się od ściany. "Gęba nie jest zgodna ze 'Standardami społeczności'"

Były ksiądz Jacek Międlar słynie z kontrowersyjnych poglądów. W końcu Facebook zablokował mu konto, a Youtube notorycznie ogranicza widoczność jego nagrań. Międlar postanowił sprawdzić, czy ktoś inny może założyć mu konto. Niestety, nie udało się.

Jacek Międlar poprosił znajomych o założenie strony na Facebooku. Jako post wstawiono zdjęcie i pozdrowienia - pisze były ksiądz na Twitterze. Podstęp nie udał się, Facebook skasował stronę. Dlaczego? To już wyłumaczył sam zainteresowany.

Jacek Międlar często nie przebiera w słowach. Swego czasu stwierdził, że "dumny Polak nie przeprasza za niemieckie zbrodnie". Tym hasłem reklamował swój kontrowersyjny biznes, czyli koszulki z napisem "nie przepraszam za Jedwabne".. Według Międlara to, co wydarzyło się w Jedwabnem, to zbrodnia niemiecka. Mimo, że pogromu na Żydach dopuścili się Polacy.