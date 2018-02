Międlar wzywa, żeby "nie przepraszać za Jedwabne". I sprzedaje koszulki z tym hasłem

Były ksiądz Jacek Międlar napisał, że "dumny Polak nie przeprasza za niemieckie zbrodnie". Tym hasłem reklamuje swój kontrowersyjny biznes, czyli koszulki z napisem "nie przepraszam za Jedwabne". Poseł Michał Szczerba zapowiedział, że zgłosi sprawę do prokuratury.

Z powodu na kontrowersyjny biznes Międlar też może trafić przed oblicze sądu - poseł Michał Szczerba zapowiedział, że złoży doniesienie do prokuratury. Tymczasem były ksiądz przygotował już kolejne koszulki do sprzedaży. Te mają napisy i z przodu i z tyłu. Na klatce piersiowej widnieje: "German death camps not Polish. Remember!", a na plecach: "do not confuse murderer with the victim, the truth will set you free".