Były prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili wrócił na Ukrainę. Stało się to dzięki decyzji nowego prezydenta tego kraju - Wołodymyra Zełenskiego - który przywrócił gruzińskiemu politykowi obywatelstwo odebrane w lutym 2018 roku.

- Jestem bardzo szczęśliwy i wierzę, że Ukrainie się uda. Ukraina może dokonać skoku, Ukraina jest najlepsza. Jestem o tym przekonany - cytuje Saakaszwilego RMF. Polityk podziękował Zełenskiemu za przywrócenie obywatelstwa. Stało się to dzięki anulowaniu dekretu poprzedniego prezydenta. Wnioskował o to w zeszłym tygodniu sam Saakaszwili w liście, który przekazał Zełeńskiemu adwokat gruzińskiego lidera.

- Nie przyjechałem, żeby się mścić czy coś rujnować. To nie mój styl. Wróciłem, by budować i robić to, na co nie pozwolono mi w Odessie. Wraz z milionami Ukraińców i z nowym prezydentem chcę uczestniczyć w budowie nowej Ukrainy - dodał były gruziński prezydent.