Michał Wypij gorzko o TVP. Coś podejrzewa

Dlaczego politycy Porozumienia nie pojawiają się w TVP? - pytany był w programie "Tłit" polityk tej formacji Michał Wypij. - Faktem jest, że od ponad 2 miesięcy polityków Porozumienia faktycznie nie ma w TVP, co może o tyle dziwić, że nasz lider prezes Jarosław Gowin jest także premierem. Nie wiem, z czego to wynika. Mam nadzieję, że to niedługo zostanie naprawione - mówił Wypij. Pytany, czy Jarosław Kaczyński wydał w tej sprawie polecenie Jackowi Kurskiemu, odparł: "Nie będę spekulował. Wiele wskazuje na to, że być może faktycznie ktoś ręcznie steruje doborem gości, jeśli chodzi o publicystykę. Mogę tylko powiedzieć, że to bardzo złe. To obniża wiarygodność TVP".

