Michał Wójcik o komisarzu UE: jest źle wychowany

Wójcik: dlaczego komisarz nie wysłał takiego listu do kanclerz Merkel?

- Jeżeli komisarz ds. sprawiedliwości wysyła pismo do premiera i ministra sprawiedliwości, i wyznacza mu 30-dniowy termin na odpowiedź, to z taką bezczelnością nigdzie nie mieliśmy do czynienia. Wchodziliśmy do UE wiele lat temu, była "równość państw", "szacunek", a tu nagle mamy pismo wyznaczające Polakom i najważniejszym politykom 30-dniowy termin. Jak się do tego odnosić? - stwierdził w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News minister Michał Wójcik, wiceprezes Solidarnej Polski.