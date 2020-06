Michał Szczerba: Mimo że byliśmy umówieni, resort nie przekazał dokumentów ws. zakupu respiratorów

W piątek posłowie Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Dariusz Joński przyszli do Ministerstwa Zdrowia, aby przeprowadzić kontrolę ws. zakupu respiratorów.

- Czekamy w tej chwili na przyjazd jednego z ministrów zdrowia dlatego, że to już jest skandal. Raz, że są ukrywane dokumenty, dwa te dokumenty jak słyszymy, w tak istotnej i ważnej sprawie mogą być u pracowników w domach. Ta sprawa budzi ogromne wątpliwości, bo o ile sprawa maseczek i przyłbic, o których mówiliśmy, była dość ważna i też istotna, ponieważ dotyczyła oczywiście publicznych pieniędzy, tak tutaj w przypadku respiratorów, gdzie sprzedaje to tak na dobrą sprawę człowieka, który jest na czarnej liście ONZ, handlarz bronią, gdzie żadna z firm jak się okazuje, nic mu nie sprzedała, to tutaj ministerstwo i pan minister twierdzi, że sprzedał 50 respiratorów, których jak na razie nikt nie chce potwierdzić - powiedział Joński.