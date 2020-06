Koronawirus w Polsce. Łukasz Szumowski: mogliśmy popełnić drobne błędy

- To są insynuacje, nie ma w tym krztyny prawdy. A na jakim poziomie one są, to najlepiej pokazuje, niestety, "Gazeta Wyborcza", która w środę znowu skłamała i napisała, że nie dostaliśmy żadnych respiratorów, podczas gdy już te respiratory są dawno w Polsce. Widzimy kampanię oszczerstw i hejtu na ulicach - mówi w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Łukasz Szumowski. Minister zdrowia utrzymuje, że będąc jeszcze podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki nie zrobił niczego "niezgodnego z prawem".